Референдум в Крыму является незаконным - Председатель ОБСЕ

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, для того, чтобы референдум о степени автономии или независимости Крыма был легитимным, он должен базироваться на положениях украинской Конституции и соответствовать международному праву, сказал он. Учитывая это Буркгальтер призвал все стороны воздержаться от поддержки неконституционных действий.

Председатель ОБСЕ также исключил возможность наблюдения со стороны ОБСЕ по запланированному на 16 марта референдуме, поскольку основной критерий для принятия такого решения - соответствие Конституции - не был выполнен. Более того, предпосылкой для любой миссии наблюдения должно быть наличие приглашения со стороны соответствующего государства-участника ОБСЕ.

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Международный опыт, включая то, что его имеет Швейцария, свидетельствует о том, что изменения конституционных положений и дискуссии о региональных автономиях являются сложными и нуждающимися во времени, иногда месяцы и даже годы, добавил он. Политические и юридические изменения в этой сфере требуют консультаций в рамках всестороннего и структурированного диалога на национальном, региональном и местном уровнях. Буркгальтер заявил, что следует к этому привлекать все стороны, в противном случае подобные процессы спровоцируют напряжение, вместо появления жизнеспособных решений проблем и снятия опасений частей населения, включая вопросы прав меньшинств.

Председатель ОБСЕ подтвердил свою готовность вести диалог со всеми сторонами, возможно в форме Контактной Группы, о возможных путях выхода из сложившейся ситуации. Председатель принял во внимание значительные опасения, высказанные его Специальным Представителем по ситуации в Крыму. Он призвал все страны-участницы поддержать быстрое решение и последующее за ним развертывания Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.