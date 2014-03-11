Российские военные разворачивают в Джанкое полевой госпиталь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", российские оккупанты, захватив участок территории на базе Джанкой, где расположена украинская авиакомендатура, разворачивают здесь свой полевой госпиталь", - пишет Тымчук.

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Так же он отмечает, что в Джанкой передислоцированы 4 российских вертолета Ми-24.

"По предварительным данным, здесь же находится батальон «Восток»", - отмечает он.