Несмотря на гарантии ВР Крыма, Меджлис продолжит бойкот референдума
Рефат Чубаров заявляет, что Меджлис продолжает бойкот референдума, несмотря на постановление крымской Верховной Рады «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа».
Лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров считает, что принятие Верховной Радой Крыма сегодня, 11 марта, постановления «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество» является сигналом для сторон, вовлеченных в «крымский кризис», вместе с тем, Меджлис по-прежнему бойкотирует референдум о статусе региона.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал журналистам в Симферополе.
«Сегодняшний Верховный совет в сегодняшней ситуации осознает необходимость восстановления прав крымскотатарского народа. Мы понимаем при этом, что это лишь сигнал - сигнал который дан всем сторонам, которые вовлечены уже в крымский кризис. Я исхожу из того, что этот сигнал будет услышан всеми сторонами - и в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и многими международными организациями. Я надеюсь, что нам удастся, опираясь на эти сигналы, приступить к решению вопросов, которые не менее, а может, даже больше, волнуют все крымское общество - прежде всего, отвод войск (России - УНИАН) на свои исходные позиции. Этот сигнал не является предметом соглашений. Наша позиция по референдуму остается (прежней - УНИАН) - мы против проведения референдума, мы его бойкотируем. Мы делаем все, чтобы объяснить жителям Крыма его последствия», - заявил глава меджлиса.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Верховная Рада Крыма на внеочередном заседании принял постановление «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество», которым предполагается при утверждении новой Конституции Республики Крым предусмотреть ряд гарантий восстановления прав крымских татар и их интеграции в сообщество региона. В частности: придание крымскотатарскому языку статуса официального, гарантированное представительство крымских татар на уровне 20% в органах власти, признание Курултая, решение правовых, организационных, финансовых и земельных вопросов при возвращении крымских татар в Республику Крым из мест депортации и др.