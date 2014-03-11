Несмотря на гарантии ВР Крыма, Меджлис продолжит бойкот референдума

Лидер крымскотатарского меджлиса Рефат Чубаров считает, что принятие Верховной Радой Крыма сегодня, 11 марта, постановления «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество» является сигналом для сторон, вовлеченных в «крымский кризис», вместе с тем, Меджлис по-прежнему бойкотирует референдум о статусе региона.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал журналистам в Симферополе.

«Сегодняшний Верховный совет в сегодняшней ситуации осознает необходимость восстановления прав крымскотатарского народа. Мы понимаем при этом, что это лишь сигнал - сигнал который дан всем сторонам, которые вовлечены уже в крымский кризис. Я исхожу из того, что этот сигнал будет услышан всеми сторонами - и в Киеве, и в Москве, и в Вашингтоне, и многими международными организациями. Я надеюсь, что нам удастся, опираясь на эти сигналы, приступить к решению вопросов, которые не менее, а может, даже больше, волнуют все крымское общество - прежде всего, отвод войск (России - УНИАН) на свои исходные позиции. Этот сигнал не является предметом соглашений. Наша позиция по референдуму остается (прежней - УНИАН) - мы против проведения референдума, мы его бойкотируем. Мы делаем все, чтобы объяснить жителям Крыма его последствия», - заявил глава меджлиса.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Верховная Рада Крыма на внеочередном заседании принял постановление «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское сообщество», которым предполагается при утверждении новой Конституции Республики Крым предусмотреть ряд гарантий восстановления прав крымских татар и их интеграции в сообщество региона. В частности: придание крымскотатарскому языку статуса официального, гарантированное представительство крымских татар на уровне 20% в органах власти, признание Курултая, решение правовых, организационных, финансовых и земельных вопросов при возвращении крымских татар в Республику Крым из мест депортации и др.