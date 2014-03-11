В Крыму находятся почти 19 тысяч российских военных - МИД

По состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“По данным правоохранительных органов и силовых структур, количество военнослужащих России в АРК по состоянию на 10 марта оценивается, по самым скромным подсчетам, в 18 тыс. 780 военнослужащих, из них 11 тыс. 370 военнослужащих Черноморского флота России, в том числе 2 тыс. 350 морских пехотинцев и более 7 тыс. 400 военнослужащих из состава других соединений и частей Вооруженных сил РФ”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, в целом с начала обострения ситуации в АРК российскими военнослужащими заблокированы и выведены из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачены 20 объектов и заблокированы 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачены 4 воинские части и заблокированы 37.

“Российская сторона пытается законсервировать политический статус-кво в ожидании назначенного на 16 марта так называемого референдума о статусе Крыма, избегает любых форматов решения конфликтной ситуации”, - сказал Перебыйнис.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.