Харьковский облсовет направил претензии Курченко по стадиону «Металлист»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов.

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«Никаких денег за последний период времени по заключенному соглашению по продаже стадиона «Металлист» не поступало в областной совет. Областной совет направил несколько претензий в адрес компании, которая выиграла конкурс по приобретению стадиона «Металлист». Мы будем в правовом поле действовать, защищать интересы территориальной общины в случае невыполнения обязанностей компанией, которая победила на конкурсе», - сказал Чернов.

Он сказал, если деньги за стадион не будут выплачены, то облсовет предъявит победителю конкурса иски по уплате неустойки.

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«Мы в судебных процессах, суды продолжаются. Суды связывают нам руки, чтобы мы могли решить этот вопрос окончательно. В случае невыплаты стоимости 680 млн. грн за стадион «Металлист» компанией-победителем на конкурсе, будут выставлены соответствующие иски по неустойке и приведению в соответствие с действующим законодательством договорной ситуации», - сказал председатель облсовета.

Чернов отметил, что если стадион будет возвращен в коммунальную собственность, оплаченные Курченко около 100 млн грн возвращаться не будут.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года Областной спортивный комплекс «Металлист» был продан на конкурсе за 674 млн. 522 тыс. грн с учетом НДС. Покупателем выступил харьковский бизнесмен Сергей Курченко, владелец группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

6 ноября председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов сообщил, что Киевский хозяйственный суд по иску комитета защиты инвалидов Великой Отечественной войны и других социальных категорий Харькова и Харьковской области заморозил соглашение купли-продажи областного спортивного комплекса “Металлист”.

Он отметил, что пока суд не завершит рассмотрение этого вопроса, какие-либо действия, связанные с реализацией договора купли-продажи “Металлиста”, осуществлять невозможно. Чернов отметил, что из всей стоимости стадиона новый владелец до вынесения судебного решения успел перечислить в сентябре 2013 года 80,9 млн. грн.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительных мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 года. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции Александра Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных тогда в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн. долларов. В 2011 году Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию поля стадиона около 3 млн евро.