Янукович лишь озвучил то, что написали в Кремле - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Центра имени Разумкова Валерий Чалый.

«Анализ этого заявления свидетельствует, что оно писалась в Кремле. Это писал не Янукович, это писалось в другом месте, а он лишь озвучил эти тезисы», - сказал Чалый.

Он отметил, что, невзирая на ожидания, Янукович ничего не сказал о ситуации в Крыму, куда с конца февраля вторглись российские войска.

Кроме того, Чалый отметил, что выступление Януковича было предназначено больше для российских слушателей, чем для международного сообщества и для украинцев.

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“Ясно, что его сейчас используют для того, чтобы убедить международное содружество в нелегитимности новой украинской власти. Также эти месседжи используются для юго-востока Украины, но там доверие к Януковичу очень низкое. Эти месседжи используются для российских телеканалов. И я считаю, что это, в первую очередь, внутрироссийское использование, для того, чтобы обосновать необходимость военной операции в Крыму и на юго-востоке Украины. Такие месседжи создают условия для решения наподобие решения Совета федерации парламента России в поддержку возможности введения войск на территорию Украины”, - сказал Чалый.

Также он добавил, что в Украине выступление Януковича не произвело впечатления.

“Я смотрел на реакцию людей, которые наблюдали за выступлением Януковича: это был смех. Это смеялись ребята и девушки из Самообороны, которые на его слова “Я вернусь в Киев” сказали: “Мы тебя ждем”, - отметил Чалый.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Янукович, который сбежал из Украины, заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дона, что по-прежнему считает себя легитимным главой государства, Верховным главнокомандующим, и обещает вернуться в Украину, «как только позволят обстоятельства».

В то же время, Янукович отказался отвечать на вопросы журналистов после объявления своего заявления для СМИ в Ростове-на-Дону. Его выступление длилось около 8 минут.