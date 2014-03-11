Яценюк уже почти неделю не может связаться ни с Путиным, ни с Медведевым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

При этом Яценюк подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Российской Федерацией и “до восстановления нового типа отношений между Украиной и Россией, где Россия признает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и где Россия признает курс Украины на европейскую интеграцию”.

Читайте такжеЯценюк планирует выступить на заседании Совета безопасности ООН По его словам, речь идет о том, что Украина и Россия должны выполнять обязательства, а не просто их подписывать, и “Россия перестает восхищать через военную агрессию территорию суверенного и независимого государства, которую они раньше называли братской”.

“Теперь понятно, что такое братские отношения - это братья, полные амуниции, на танках и БТРерах заезжают на территорию суверенного государства. Нам такого братства не нужно”, - подчеркнул Яценюк.