Ситуация на границе с Россией в пределах Черниговской области контролируемая

Об этом УНИАН сообщил помощник начальника Черниговского пограничного отряда, начальник пресс-службы Александр Дудко.

По его информации, за последние сутки через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 6,9 тыс. чел., а также 1,6 тыс. транспортных средств; не пропущены 11 человек, из которых 7 – потенциальные незаконные мигранты. Среди тех, кого не пропустили, - два гражданина Российской Федерации, которые не смогли подтвердить цель своей поездки в Украине.

Государственная граница охраняется усиленно.

За прошлую неделю, с 3 по 9 марта, в Черниговской области через государственную границу Украины в установленном порядке пропущены 47,5 тыс. человек, а также 10 тыс. транспортных средств. Зафиксировано снижение пассажирского потока на 4 тыс. чел., а транспорта - на 2 тыс., по сравнению с позапрошлой неделей.