Махницкий предупредил крымских чиновников об уголовной ответственности за проведение референдума

Об этом говорится в обращении исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины Олега Махницкого к органам государственной власти и местного самоуправления Автономной Республики Крым, города Севастополя, их должностным лицам, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Далее приводим обращение в полном объеме:

«Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 принято постановление № 1702-6/14 о вхождении в состав Российской Федерации и проведении 16 марта 2014 референдума по этому вопросу.

Аналогичное решение «Об участии в проведении общекрымского референдума» принято в этот же день за № 7151 Севастопольским городским советом .

В связи с этим заявляю следующее.

Изменение территориальной принадлежности Автономной Республики Крым и Севастополя противоречит положениям Декларации ООН от 24 октября 1970 о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, другим нормам международного права, а также украинского законодательства.

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В частности, согласно части 2 статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Основной Закон Украины (статья 2) предусматривает, что Украина является унитарным государством. Территориальное устройство Украины основывается на принципах единства и целостности государственной территории (статья 132 Конституции Украины).

Положениями статьи 133 Основного Закона Украины определено, что Автономная Республика Крым и город Севастополь входят в состав Украины.

В соответствии со статьей 73 Конституции Украины вопрос об изменении территории Украины решаются исключительно всеукраинским референдумом, который назначается Верховной Радой Украины.

В связи с этим Генеральная прокуратура Украины обратилась с исками в суд о признании незаконными и отмене постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от 6 марта 2014 № 1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума» и решение Севастопольского городского совета от 6 марта 2014 № 7151 «Об участии в проведении общекрымского референдума».

По ходатайству прокурора 7 марта 2014 Окружным административным судом города Киева приняты меры по обеспечению исков прокурора и приостановлено действие указанных постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым и решения Севастопольского городского совета. Любым лицам запрещено совершать действия, направленные на ее выполнение.

Согласно части пятой статьи 118 Кодекса административного судопроизводства Украины, выполнения постановлений суда по вопросам обеспечения административного иска осуществляется немедленно.

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Учитывая остановку административным судом действия указанных Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым и решения Севастопольского городского совета, совершение любых действий, направленных на их практическую реализацию, в том числе по подготовке референдума, являются незаконными.

Кроме того, постановлением Окружного административного суда города Киева 4 марта этого года приостановлено действие незаконных решений Верховной Рады Автономной Республики Крым от 27 февраля 2014 № 1631-6/14 «О выражении недоверия Совету министров Автономной Республики Крым и прекращения ее деятельности», № 1656 -6/14 «О назначении Аксенова С.В. на должность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым», № 1630-6/14 «Об организации и проведении республиканского (местного) референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий Автономной Республики Крым».

Также Окружным административным судом города Киева по заявлению прокурора остановлено действие противоправных решений Севастопольского городского совета от 23 февраля 2014 № 7146 «О проведении местного референдума», от 24 февраля 2014 № 7147 «О создании исполнительного органа Севастопольского городского совета Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города», которым созданы непредусмотренный законодательством орган и назначено его руководителем Чалого А.Н., от 1 марта 2014 № 7150 «О заявлении депутатов Севастопольского городского совета о политической ситуации в Украине», которым поддержано проведение референдума о статусе Крыма.

Подчеркиваю, что в указанных действиях имеются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Поэтому 6 марта 2014 Главным следственным управлением Службы безопасности Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по факту принятия решения о вхождении Крыма в состав России.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование также в уголовном производстве, начатом Генеральной прокуратурою за частью 1 статьи 27 и частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) в отношении председателя Верховной Рады Крыма В.Константинова и самопровозглашенного председателя Совета министров Автономной Республики Крым С.Аксенов.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 110 УК Украины по факту принятия Севастопольским городским советом решения о вхождении города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта и поддержания общекрымского референдума по этому вопросу

Во время досудебного следствия действиям всех лиц, виновных в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также действиям, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти будет сделана соответствующая принципиальная уголовно- правовая оценка.

Подчеркиваю, что и в дальнейшем любые действия должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления Автономной Республики Крым по выполнению противоправных и недействующих постановлений Верховной Рады Автономной Республики Крым, в частности о проведении референдума 16 марта 2014, а также решений и указаний нелегитимного Председателя Совета министров Крыму С.Аксенов являются незаконными и влекут за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Аналогичным образом Генеральная прокуратура Украины будет реагировать на подобные нарушения законов в других регионах страны».