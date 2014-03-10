ГПУ подтвердила арест Добкина



Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Добкину сегодня было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УК.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта экс-главу Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина вызвали на допрос в ГПУ, где он провел два часа.

Из здания Генпрокуратуры Добкин так и не вышел, а его адвокат сообщила, что его арестовали и направили в СИЗО в связи с постановлением Шевченковского райсуда от 1 марта.