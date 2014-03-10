Российских войск с каждым часом все больше - Генштаб ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе, организованном украинским кризисным медиа-центром заявил первый экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Кабаненко.

«Наращивание производится каждый час. Да, сейчас около 30 тысяч (вооруженных российских сил – УНИАН). Для того, чтобы создать ударную группу для действий в Одесском и Херсонском направлении нужно 35 тысяч как минимум», – сказал экс-заместитель начальника Генштаба.

Читайте такжеРоссия намерена направить в Крым мотострелковые войска и реактивные системы залпового огня "Град"

«Группировки в восточном направлении – это Луганск, Донецк… уже созданы, они уже есть», – отметил Кабаненко. По его словам, он ежедневно находится на связи с вооруженными силами Украины. Также он добавил, что необходимо Украине приступать к активным ответным действиям на агрессию России, а также не допустить наращивания вооруженных сил РФ на территории Крыма.

«На сегодняшний день Крым - это стратегический вопрос», - заключил Кабаненко.