Захватчики покинули здание луганской телекомпании «ИРТА»

В здании разбиты двери, избит охранник, повреждена студия. Сейчас в помещении ремонтируют двери и пытаются навести порядок в разгромленных коридорах.

Читайте такжеВ Луганске пророссийские титушки захватили телекомпанию «ИРТА»

«Милиция бездействовала. Силовики просто стояли внизу и смотрели на все происходящее», - сказала директор НТРК «ИРТА» Каролина Полтавская, отметив, что искать выход из ситуации работникам телекомпании пришлось самостоятельно.

«Вначале мы выслушали массу оскорблений, нецензурной брани в наш адрес от людей, поведение которых вряд ли можно назвать адекватным. Особенно в сочетании с сильным запахом алкоголя, исходившим от них. Нас потаскали по коридорам, унижали, требовали предоставить прямой эфир, чтобы мы в прямом эфире стали на колени и просили прощения за то, что мы показываем. У сотрудников украдены личные вещи – кошельки, мобильные телефоны. Сплошное мародерство. Но ни одного требования захватчиков мы не выполнили», - заявила Полтавская.

По словам сотрудников, захватчики требовали «Москву включить и чтоб весь мир их увидел. Вещать хотели прямо из редакции». В ходе переговоров пророссийским активистам пообещали дать для выступления эфирное время, после чего конфликт удалось урегулировать.

Как стало известно, причиной захвата телекомпании стала демонстрация в спецрепортаже реальной картины, сложившейся в Луганске – захват группой провокаторов с российскими флагами облгосадминистрации, нападение на мирных горожан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 марта, в Луганске толпа людей выбила входные двери НТРК «ИРТА», заняла все кабинеты, вынесла огнетушители и угрожала сжечь телекомпанию, если им не отдадут для уничтожения исходные материалы для сюжета о вчерашнем захвате здания ОГА.