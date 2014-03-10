Энергетическая зависимость от России ограничивает суверенность Евросоюза - Туск

Как сообщает РАР, Туск сказал: "Мы не сможем в будущем эффективно противостоять возможным агрессивным или экспансивным шагам России, если так много европейских государств будут зависеть от газовых поставок из России".

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По словам Туска, зависимость Германии от российского газа "может эффективно ограничивать суверенность Европы".

Глава правительства Польши также отметил, что слишком строгая климатическая политика также может привести к увеличению энергетической зависимости от России.

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"От них (европейских партнеров) будем ожидать готовности и решительности для получения полной суверенности, политической, финансовой и энергетической, от любого государства в мире. Европа будет вести суверенную политику лишь тогда, когда будет также суверенной в энергетической, политической и финансовых сферах", - убежден Туск.

Как сообщал УНИАН, Туск 12 марта планирует обсудить с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине и вопрос влияния энергетической и финансовой зависимости Евросоюза от России на политику объединения.

ЕС закупает у России около трети необходимого газа. Половина из этого объема поставляется через территорию Украины.