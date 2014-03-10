За минувшие сутки в Украину не пропущены 342 гражданина России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Перевозили символику провокационного характера и предметы, которые могут использоваться для нанесения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

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Патрульной авиацией Государственной пограничной службы Украины за минувшие сутки обследовано 180 км украинско-российского и 200 км украинско-молдавской границы.

Подразделения Азово-Черноморского регионального управления (дислоцированные в Крыму) продолжают выполнять задачи по охране государственной границы. "Для этого сотрудники Госпогранслужбы максимально используют все возможные и имеющиеся силы и средства в условиях очень динамичной и напряженной обстановки. На сегодня в Крыму из-за действий так называемой «самообороны» не работает половина постов технического наблюдения", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пограничники используют другие способы отслеживания и контроля обстановки.

"На морском участке границы и дежурстве задействованы 8 кораблей и 17 катеров Морской охраны Госпогранслужбы. На участках Одесского и Бердянского пограничных отрядов продолжается осуществление контроля за соблюдением пограничного режима, в том числе выставлены контрольные посты на автодорогах, которые ведут с полуострова Крым на материковую часть Украины. Согласно данным, полученным с этих контрольных постов, наблюдается существенное уменьшение интенсивности движения транспорта на этом участке. Вместе с тем, отмечается увеличение количества беженцев из Крыма. За минувшие сутки из Крыма проследовали 265 человек, подавляющее большинство из них являются представителями крымскотатарского народа", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.