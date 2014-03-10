На вокзале в Симферополе «дружинники» проверяют документы и вещи приезжих

На железнодорожном вокзале Симферополя люди с повязками «Дружинник АР Крым» проверяют документы и вещи приезжих.

Об этом сообщает на своей странице в Faceboоk начальник Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

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«На ж/д вокзале Симферополя проводится проверка документов и личных вещей всех приезжих. Проверку проводят гражданские люди с повязками «Дружинник АР Крым». Также присутствуют работники МВД. Информация 100%», - пишет Селезнев.

По его словам, такие данные поступают от людей, которые встречают поезда.