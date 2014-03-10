На вокзале в Симферополе «дружинники» проверяют документы и вещи приезжих
12:34, 10 марта 2014Политика
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Проверку проводят гражданские люди с повязками «Дружинник АР Крым».
В Симферополе у приезжих проверяют документы и вещи
На железнодорожном вокзале Симферополя люди с повязками «Дружинник АР Крым» проверяют документы и вещи приезжих.
Об этом сообщает на своей странице в Faceboоk начальник Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
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«На ж/д вокзале Симферополя проводится проверка документов и личных вещей всех приезжих. Проверку проводят гражданские люди с повязками «Дружинник АР Крым». Также присутствуют работники МВД. Информация 100%», - пишет Селезнев.
По его словам, такие данные поступают от людей, которые встречают поезда.
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