Польский консул объяснил, почему пришлось эвакуировать диппредставительство в Севастополе

Польша решила эвакуировать свое консульство в Севастополе из-за угроз поджога здания и угрозы для жизни его работников.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Польши со ссылкой на руководителя консульства в Севастополе Веслава Мазура.

”В последние дни было настолько опасно, что всех работников вместе с семьями я забрал к себе, в помещение консульства. Мы жили вместе, чтобы чувствовать себя безопасно, поскольку в обычных частных и многоквартирных домах мы были бы легкой мишенью: любой хулиган или идиот мог навредить, а таких появлялось каждый раз больше” - сказал он.

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По словам консула, диппредставительство не могло работать в таких условиях нормально и было вынуждено эвакуироваться.

Мазур сообщил, что работникам консульства угрожали и раньше. ”Активизация тех протестов, в первую очередь, пророссийских организаций, началась в апреле ( 2013 года), когда их участники выражали удивление, что мы осуждаем россиян за Катынь. Тогда манифестации сопровождались поджогом шин и ”коктейлями Молотова”. Меня оскорбляли лично, требовали, чтобы убирался прочь, были угрозы, что консульство забросают фекалиями, и говорили, что каждый ребенок в Севастополе знает, как делать ”коктейль Молотова”, - рассказал консул.

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Он заметил, что польское консульство в Севастополе является единственным официальным представительством государств Евросоюза в регионе, поэтому там всегда собирались все антиевропейские и антинатовские протесты.

Мазур также назвал очень сложной ситуацию в Крыму. ”Крым практически полностью заблокирован, никого не впускают, не впустили даже генерального консула Турции. Власти Крыма и Севастополя не признает власть в Киеве, не обращает внимания на международные организации, делают то, что хотят”, - заявил он.

Как прибавил Мазур, консульство в Севастополе небольшое, кроме него, там работали еще двое заместителей. По словам консула, в случае принятия решения о возобновлении работы представительства это можно сделать за два дня.

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Как сообщал УНИАН, Польша объявила об эвакуации своего открытого в апреле 2011 года консульства в Севастополе в субботу, 8 марта.

В прошлом году это консульство Польши, которое самое маленькое среди всех семи в Украине, выдало свыше 10 тыс. виз, что на 20% больше, чем в 2012 году. Все польские консульства в прошлом году выдали украинцам более 700 тыс. виз или на 10% больше, чем в 2012 году.