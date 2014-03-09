В Минобороны не предусматривают перемещения украинских солдат в Крым

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх заявляет, что перемещение военнослужащих Вооруженных сил Украины на территорию АР Крым не предусматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тенюх заявил во время заседания правительства.

"Никаких перемещений, никаких выходов Вооруженных сил в сторону Крыма не предусматривалось и не предусматривается. Они занимаются своей плановой работой, которая всегда была и остается для Вооруженных сил", - сказал и.о. министра.

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Он также добавил, что военнослужащие выходят на свои учебные полигоны, на которых будет проверяться их способности и умения.

"Поэтому они не выходят в некоторые части, находятся в местах постоянной дислокации, некоторые части выходят на полигоны, которые определены приказом", - уточнил он.

Тенюх также отметил, что после проверки будет сделан доклад и.о. Президента и премьер-министру о фактическом и реальном состоянии, боеспособности армии.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Путина о введении войск в Украину.

Вооружены российские военнослужащие с 27 февраля захватывают и блокируют военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.