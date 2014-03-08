Польское консульство в Севастополе эвакуировало своих сотрудников из Крыма

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил вице-консул Генконсульства Республики Польша в Харькове Якуб Коралевский.

По его данным, консулы дипломатического учреждения эвакуированы сегодня, 8 марта.

Обязанности и функции севастопольского консульства будет исполнять консульство Польши в Одессе.

Дипломат также не смог уточнить, на какой период времени прекращает работу консульство в Севастополе.

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Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в Twitter, что власть Польши решила эвакуировать работников своего консульства в Севастополе.

Он объяснил, что Варшава приняла решение вывезти своих сотрудников из-за нарастания напряжения в связи с присутствием российских военных сил в Крыму