Польское консульство в Севастополе эвакуировало своих сотрудников из Крыма

16:59, 08 марта 2014
Политика
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Консульство Республики Польша в Севастополе из-за событий в АР Крым прекратило свою работу.

Польское консульство в Крыму закрылось

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил вице-консул Генконсульства Республики Польша в Харькове Якуб Коралевский.

По его данным, консулы дипломатического учреждения эвакуированы сегодня, 8 марта.

Обязанности и функции севастопольского консульства будет исполнять консульство Польши в Одессе.

Дипломат также не смог уточнить, на какой период времени прекращает работу консульство в Севастополе.

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Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в Twitter, что власть Польши решила эвакуировать работников своего консульства в Севастополе.

Он объяснил, что Варшава приняла решение вывезти своих сотрудников из-за нарастания напряжения в связи с присутствием российских военных сил в Крыму

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