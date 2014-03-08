Турчинов надеется, что Запад поможет побороть агрессора
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов надеется, что цивилизованный мир не оставит Украину один на один с агрессором.
Как сообщает пресс-служба ВР, об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC.
По словам Турчинова, новая украинская власть стремится построить государство, в котором хотелось бы жить не только украинцам.
Читайте такжеКС рассматривает представление относительно законности крымского референдума «Мы хотим построить действительно демократическую страну, в которой бы каждый чувствовал себя свободным человеком независимо от того, где он живет - на Востоке или Западе, Юге или Севере», - отметил он.
Вместе с тем, констатировал он, агрессивные действия Российской Федерации на крымском полуострове стали на пути стабилизации ситуации в Украине.
«Они захватили стратегические объекты, в частности, парламент и правительство Крыма. Сегодня решения, которые провозглашаются в Крыму, провозглашаются под дулами пулеметов», - отметил Турчинов.
При этом руководитель парламента напомнил, что в 1994 году Украина в одностороннем порядке отказалась от использования ядерного оружия, и США, Великобритания и Россия выступили гарантами независимости нашей страны. «Убежден, что такие крупные страны выполнят свои обязательства. Надеемся на поддержку наших стратегических партнеров из Евросоюза», - сказал он.
Турчинов также заявил о неизменности европейских стремлений Украины. Руководитель парламента отметил, что украинский народ - «одна семья, и у нас есть серьезные перспективы, чтобы Украина была в семье европейских стран».