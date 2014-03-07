Темиргалиев обещает крымчанам еще год с гривней в составе России

Об этом заявил Рустам Темиргалиев, самопровозглашенный первый вице-премьер Совета министров автономии.

«Переходный период при воссоединении Крыма с Россией займет около года. В этот период будут свободно применяться две валюты: гривня и рубль. Пенсионные и социальные обязательства, а также зарплаты бюджетникам будут сохранены и индексированы (увеличены) в соответствии с законодательством РФ. Замена паспортов будет проходить по упрощенной процедуре. Права собственности будут сохранены и будут требовать лишь формальной и бесплатной регистрации. Дипломы, выданные крымчанам украинскими вузами, будут приравнены к российским. В общем, никакого дискомфорта крымчане не почувствуют», - написал Темиргалиев в пятницу вечером на своей странице в соцсети «Фейсбук».

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