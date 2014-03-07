Добкин заявляет, что не смог забрать паспорт у пограничников

18:01, 07 марта 2014
Политика
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Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин заявляет, что не смог забрать свой внутренний паспорт гражданина Украины, который он оставил у пограничников во время контроля сегодня ночью.

Добкин говорит, что не собирается уезжать из страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин рассказал сегодня журналистам после посещения аэропорта.

По его словам, паспорт он пытался забрать у пограничников на протяжении получаса.

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«Я вообще расцениваю невозвращение моего паспорта как нарушение моих гражданских прав как гражданина Украины. У них нет на это никаких законных прав, никаких оснований», - сказал Добкин, отметив, что он не собирается выезжать из Украины.

Комментируя по просьбе журналистов открытие Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении него, Добкин сказал: «Я думаю, что это может быть один из способов выхода из той ситуации, которую они сами придумали, этим и было сегодня быстрое возбуждение уголовного дела».

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«Если есть, что предъявлять, я готов отвечать. Мне нечего бояться», - подчеркнул Добкин.

Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что 7 марта, в 00.15, прибыв чартерным рейсом из Москвы в Харьков, руководитель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил Добкин и его охранник Роман Копылов были остановлены офицером пограничной службы при прохождении паспортного пограничного контроля.

По словам Авакова, офицер, проверив документы, обратился к Добкину: «Минуточку подождите, нужно кое-что прояснить». В ответ Добкин в сопровождении охранника, бросив паспорта, никак не комментируя свои действия, несанкционированно, быстро прорвался через пункт контроля, спешно сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

«Нарушен ряд законов Украины. Пограничная служба, СБУ, МВД приступили к поиску нарушителя», - написал Аваков.

Позже 7 марта Добкин сам появился в прокуратуру Харьковской области и опроверг информацию о своем побеге.

На брифинге перед прокуратурой Харьковской области Добкин сказал журналистам, что узнал о своей якобы бегстве из прессы.

Он отметил, что сегодня ночью действительно оставил свой внутренний паспорт гражданина Украины в Харьковском аэропорту. По словам Добкина, это он сделал после более чем получасового ожидания документа.

«Я никуда не прорывался. Я вчера прилетел приблизительно в начале первого из Москвы, спокойно прошел пограничный контроль. Единственная проблема, которая возникла, это сбой компьютера, по словам пограничника. Я оставил свой паспорт, вышел к машине, то есть они меня идентифицировали, паспорт мы им отдали из рук в руки. Им нужно было провести определенные действия с паспортом и компьютером. По их словам, у них был сбой. Мы прождали около 30, может даже 40 минут в машине под зданием аэропорта. В конечном итоге мой помощник подошел, спросил, есть ли возможность оставить паспорта, а утром забрать, потому что поздно, и сколько не будет еще работать система, никто не знал. Поэтому мы поехали», - добавил он.

Он заверил, что сразу после прокуратуры поедет в Харьковский аэропорт, чтобы забрать документ.

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