Добкин заявляет, что не смог забрать паспорт у пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Добкин рассказал сегодня журналистам после посещения аэропорта.

По его словам, паспорт он пытался забрать у пограничников на протяжении получаса.

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«Я вообще расцениваю невозвращение моего паспорта как нарушение моих гражданских прав как гражданина Украины. У них нет на это никаких законных прав, никаких оснований», - сказал Добкин, отметив, что он не собирается выезжать из Украины.

Комментируя по просьбе журналистов открытие Службой безопасности Украины уголовного производства в отношении него, Добкин сказал: «Я думаю, что это может быть один из способов выхода из той ситуации, которую они сами придумали, этим и было сегодня быстрое возбуждение уголовного дела».

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«Если есть, что предъявлять, я готов отвечать. Мне нечего бояться», - подчеркнул Добкин.

Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что 7 марта, в 00.15, прибыв чартерным рейсом из Москвы в Харьков, руководитель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил Добкин и его охранник Роман Копылов были остановлены офицером пограничной службы при прохождении паспортного пограничного контроля.

По словам Авакова, офицер, проверив документы, обратился к Добкину: «Минуточку подождите, нужно кое-что прояснить». В ответ Добкин в сопровождении охранника, бросив паспорта, никак не комментируя свои действия, несанкционированно, быстро прорвался через пункт контроля, спешно сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.

«Нарушен ряд законов Украины. Пограничная служба, СБУ, МВД приступили к поиску нарушителя», - написал Аваков.

Позже 7 марта Добкин сам появился в прокуратуру Харьковской области и опроверг информацию о своем побеге.

На брифинге перед прокуратурой Харьковской области Добкин сказал журналистам, что узнал о своей якобы бегстве из прессы.

Он отметил, что сегодня ночью действительно оставил свой внутренний паспорт гражданина Украины в Харьковском аэропорту. По словам Добкина, это он сделал после более чем получасового ожидания документа.

«Я никуда не прорывался. Я вчера прилетел приблизительно в начале первого из Москвы, спокойно прошел пограничный контроль. Единственная проблема, которая возникла, это сбой компьютера, по словам пограничника. Я оставил свой паспорт, вышел к машине, то есть они меня идентифицировали, паспорт мы им отдали из рук в руки. Им нужно было провести определенные действия с паспортом и компьютером. По их словам, у них был сбой. Мы прождали около 30, может даже 40 минут в машине под зданием аэропорта. В конечном итоге мой помощник подошел, спросил, есть ли возможность оставить паспорта, а утром забрать, потому что поздно, и сколько не будет еще работать система, никто не знал. Поэтому мы поехали», - добавил он.

Он заверил, что сразу после прокуратуры поедет в Харьковский аэропорт, чтобы забрать документ.