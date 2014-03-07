Губернатор Донецкой области считает, что в регионе нужно защищать не русский, а украинский язык

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Общественного совета при Донецкой ОГА.

«Есть проблема русского языка? Нет!», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Я говорю тоже на русском языке… Проблемы русского языка нет, есть проблема украинского языка, что его плохо знают. Мы должны защищать украинский язык».

По мнению Таруты сегодня не приемлемо, чтобы гражданин Украины не знал государственного языка. «Но как это, чтобы гражданин Украины не знал украинский язык? Это стыдно, стыдно каждому…, - сказал губернатор, - Да, я, может, не сильно чисто говорю, поэтому не всегда применяю украинский язык…. У нас украинский язык грязный, с дополнениями, мы его мало знаем, мы им не гордимся. Это тоже плохо».

Тарута убежден, что языковая проблема была выдумана и навязана политиками исключительно для агитационных целей в предвыборной борьбе. «Поэтому политики использовали (языковый вопрос) и на этом спекулировали и пытались людей таким образом завлечь в свое электоральное поле», - сказал глава облгосадминистрации, подчеркнув, что теперь это должно уйти в прошлое и здесь нынешняя власть получила «большой аванс» от народа.

Справка УНИАН. С 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и пограничные объекты в Крыму. Украинская власть заявила, что эти захватчики – российские военнослужащие.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

Путин и МИД России неоднократно заявляли, что власти России своими действиями защищают интересы русскоязычного населения в Украине.