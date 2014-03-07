В Крыму вооруженные люди в форме "Беркута" захватили украинских военных

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника Главного управления надзора за соблюдением законов в военной сфере ГПУ Петра Визнюка.

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По его словам, неизвестные применили физическую силу и завладели оружием военнослужащих, военным имуществом, а также служебным автомобилем.

Сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием), внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас досудебное расследование продолжается.