Ахметов просит Россию проявлять больше уважения к суверенитету Украины
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов категорически против раскола Украины и призывает Россию решить имеющийся конфликт дипломатическим путем.
Об этом он заявил в комментарии журналистам в Донецке, пишет ZN.UA.
"Украина переживает сейчас непростое время. Мы должны пережить его и стать сильнее. Я за сильную, независимую и целостную Украину", - сказал Ахметов.
Он подчеркнул, что пророссийские настроения в некоторых регионах не дают повода говорить о расколе страны.
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"Восток Украины – это тоже Украина. Промышленный регион, жители которого хотят жить достойно, как и каждый украинец. Все должно решиться мирным, дипломатическим путем. Россия – наш друг, наш стратегический партнер", - отметил Ахметов.
Вместе с тем он считает, что РФ должна проявлять больше уважения к суверенитету Украины.
"Мы уважаем Россию, уважаем братский российский народ. Но это должна быть улица с двухсторонним движением. Мы заслуживаем ответного уважения", - заявил Ринат Ахметов.