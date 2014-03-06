Великобритания обнародовала список попавших под санкции чиновников Януковича

Среди попавших в перечень значатся бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и Виктор Янукович, передает Росбалт.

Фигурантами списка также являются: сын Азарова Алексей, экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, бывший советник президента страны Игорь Калинин, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, его брат бизнесмен Сергей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-советник президента Андрей Портнов, сын бывшего генпрокурора и замглавы фракции Партии регионов в Верховной раде Артем Пшонка, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший замминистра иностранных дел Виктор Ратушняк, экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник, экс-глава СБУ Александр Якименко, сын Виктора Януковича и бизнесмен Александр Янукович, бывший глава МВД Виталий Захарченко.

Напомним, сегодня ранее Евросоюз приостановил переговоры с РФ по упрощению визового режима о новом базовом соглашении Россия-ЕС.