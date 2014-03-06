В МИД в очередной раз опровергают сообщения российской стороны о беженцах из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

Он заметил, что в связи с большим количеством дезинформации о якобы потоках беженцев, в МИД еще раз подчеркивают, что это не соответствует действительности.

"Генеральным консульством Украины в Ростове-на-Дону подтверждено отсутствие перемещений беженцев и штатный режим работы пункта пропуска через украинско-российскую границу в Луганской и Донецкой областях", - отметил Перебыйнис.

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Также, по его словам, не нашла подтверждение информация о 150 тыс. беженцев из Украины в Белгородской области РФ.