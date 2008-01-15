Руководство Украины подписало обращение к НАТО о присоединении

Высшие руководители Украины подписали обращение к НАТО о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на Бухарестском саммите Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель делегации Сената США Ричард ЛУГАР сегодня журналистам у парламента после встречи с представителями оппозиционного правительства, в частности с министром иностранных дел этого правительства Константином ГРИЩЕНКО.

Р.ЛУГАР рассказал о своей сегодняшней встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

“Сегодня утром В.ЮЩЕНКО сказал, что Президент, премьер-министр и спикер подписали заявление, которое призывает к рассмотрению возможности присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО во время Бухарестского саммита”, - сказал Р.ЛУГАР.

По его словам, Президент Украины отметил, что это позволит развернуть всестороннее обсуждение этого вопроса народом, что впоследствии может привести к проведению референдума по этому вопросу.

“Президент (В.ЮЩЕНКО) просил поддержки Президента США и других в этом общем движении в плане приближения к Плану действий относительно членства (НАТО) на Бухарестском саммите”, - подчеркнул сенатор.

При этом Р.ЛУГАР заметил, что не знает, какой будет позиция других стран, “но своим заявлением лидеры Украины поощрили к дискуссии и призывают к поддержке”.

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО планируется провести 4-6 апреля в Бухаресте.