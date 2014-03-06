Томбински считает, что Турчинов может подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбински сказал на брифинге.

Он отметил, что важно то, чтобы была “легитимность для подписания”.

На уточняющий вопрос журналистов, считает ли он Турчинова как исполняющего обязанности Президента Украины легитимным лицом для подписания соглашения, Томбински ответил, что “в рамках конституционного строя Украины это легитимно, что председатель Верховной Рады Украины исполняет обязанности Президента Украины на время, когда Президент Украины отсутствует — нет Президента”.

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По его словам, “статья 112 Конституции Украины ему дает эти полномочия, в том числе и чтобы подписывать международные соглашения”.

В то же время он не сказал, когда бы такое соглашение могло быть подписано, а лишь отметил: “Я не буду спекулировать на времени”.