В Донецке милиция открыла производство по факту захвата здания ОГА в отношении более 70 человек

Об этом УНИАН сообщили сегодня на брифинге в Донецком городском управлении милиции.

По словам начальника Донецкого горуправления милиции Максима Кириндясова, милицией было принято решение ночью 6 марта зайти в помещение облгосадминистрации и вывести незаконно там находящихся граждан.

«В результате более 70 человек доставлены в органы следствия. Это все люди, которые были задержаны непосредственно в коридорах либо в кабинетах ОГА. Далее будем квалифицировать их действия, рассматривать вину каждого или отсутствие вины», - сказал Кириндясов.

Он уточнил, что по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесено производство по ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

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«Там четко усматривается состав преступления, но назвать человека преступником может только суд», - добавил Кириндясов.

Он констатировал, что люди, захватившие здание ОГА, «разгромили комнату ветеранов, где хранились награды наших соотечественников, разгромлена бухгалтерия, разбиты предметы декора и большой аквариум в фойе ОГА».

«Люди, которые призывали жителей города к мирным акциям, на самом деле занимались откровенным вандализмом», - сказал начальник городского управления внутренних дел.

Он подчеркнул, что «если милиция на предыдущих этапах все-таки рассчитывала на понимание и наши усилия были сосредоточены на переговорном процессе, то сейчас мы переводим эти события в правовое поле».

«В рамках закона милиция будет применять меры физического воздействия на законных основаниях, задерживать правонарушителей, доставлять в райотделы, где с ними будут проводится следственные действия и они будут привлекаться к уголовной ответственности», - указал Кириндясов.

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Отвечая на вопрос о судьбе лидера пророссийских протестующих Павла Губарева первый заместитель начальника ГУ МВД Украины в Донецкой области Владимир Гончаров сказал: «Предусмотрена ответственность за разглашение тайны следствия. Я не могу сказать. Находился ли среди задержанных в здании ОГА Павел Губарев, такой информации у меня нет».

Как сообщал УНИАН, 6 марта Радио «Свобода» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что ночью в Донецке задержали самопровозглашенного пророссийского «губернатора» Губарева. Информация об аресте Губарева вместе с еще 70 участниками захвата облгосадминистрации поступила около 6:00 6 марта.

В этот же день позже «Новости Донбасса» сообщили, что Губарев пока не арестован. Согласно информации, об этом изданию по телефону сообщил сам Губарев.

«Я на свободе, нахожусь на квартире с журналистами, за мной ведется наблюдение, вариант ареста не исключаю», - сказал он.