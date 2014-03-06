Штайнмайер: попытки создать контактную группу по Украине провалились
03:35, 06 марта 2014Политика
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Попытки глав МИД стран Запада и России договориться в Париже о формировании международной контактной группы по урегулированию ситуации в Украине пока не привели к желаемому результату.
Главы МИД стран Запада и РФ не смогли договориться о создании контактной группы по Украине
Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает ИТАР-ТАСС.
"Мы пока еще не продвинулись настолько далеко, чтобы договориться о формате переговоров по принятию решений на среднесрочную и долгосрочную перспективу", - сказал он.
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Штайнмайер подчеркнул, что остался недоволен результатами встречи с госсекретарем США Джоном Керри, главами МИД Франции Лораном Фабиусом, Великобритании Уильямом Хейгом и России Сергеем Лавровым. При этом он добавил, что все стороны высказали интерес к тому, чтобы ситуация в Украине стабилизировалась.
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