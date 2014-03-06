Запад будет настаивать на переговорах Украины и России - Керри

Об этом он сообщил в среду, 5 марта, в Париже по окончанию переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Госсекретарь США выразил уверенность в том, что кризис в Украине удастся решить мирным путем. "У нас целый ряд идей", - заявил он.

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По словам Керри, он обсудит конкретные предложения по разрешению конфликта с президентом США Бараком Обамой, а Лавров проведет консультации с российским президентом Владимиром Путиным.

Все участники переговоров сошлись во мнениях, что диалог является лучшим выходом из украинского кризиса, сообщил Керри. Во встрече в Париже, помимо Керри и Лаврова, участвовали министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Уильям Хейг, передает dpa.

Как сообщил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, российский глава МИД не захотел сесть за стол переговоров со своим украинским коллегой.

Министр иностранных дел Германии Штайнмайер остался неудовлетворен результатами переговоров, "Впереди еще много трудных дней. Если крымский конфликт не будет быстро разрешен, это может привести к расколу Европы", сказал он.

В ближайшие дни будут продолжены консультации на уровне глав МИД западных стран, России и Украины с целью стабилизации ситуации на Украине и выходу из кризиса, сообщил Джон Керри.