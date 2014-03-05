В Генпрокуратуре исключают возможность выдачи Яроша России

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со средствами массовой информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, в ГПУ поступают журналистские запросы относительно информации об объявлении в международный розыск правоохранительными органами Российской Федерации лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша в рамках уголовного дела по подозрению его в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

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«Пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена информировать, что в случае поступления ходатайства компетентных органов Российской Федерации о выдаче Яроша, его рассмотрение будет организовано в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины», - сказано в сообщении.

В то же время отмечается, что «в частности, в связи с наличием в Яроша гражданства Украины, в соответствии со ст.25 Конституции Украины, ст.6 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, ст.57 Конвенции по правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, п.1 ст.10 УК Украины, а также п.1 ч.1 ст. 589 УПК Украины, в его выдаче будет отказано». При этом отмечается, что «указанные положения законодательства исключают выдачу гражданина Украины иностранному государству, в связи с чем оснований для задержания и выдачи Яроша иностранном государстве не усматривается».

В Генпрокуратуре отмечают, что в таком случае, «в соответствии с положениями Европейской конвенции о передаче производства по уголовным делам 1972 года, а также Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, по просьбе российской стороны может быть организовано рассмотрение ходатайства об осуществлении Украиной уголовного производства по Ярошу».

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При этом в сообщении говорится, что в настоящее время в Главное управление международно-правовых связей и европейской интеграции Генеральной прокуратуры Украины никаких ходатайств по этому поводу не поступало.