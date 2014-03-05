УДАР призывает отказаться от российского кредита

19:52, 05 марта 2014
Политика
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"УДАР" выступает за срочный пересмотр порядка получения внешних заимствований и отказ от кредита Российской Федерации, выделенного власти Виктора Януковича ради отказа Украины от евроинтеграции.

«УДАР» выступает за отказ Украины от российского кредита / ru.wikipedia.org

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"УДАР" настаивает, что в условиях, когда Россия прибегла к откровенной агрессии против Украины, Киев не может использовать кредит от государства-оккупанта. "15 миллиардов были, по сути, выделены ради отказа от стратегической цели Украины - европейской интеграции. На таких условиях новое правительство не должно получать эти средства", - убеждены в партии.

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Также в "УДАРе" отмечают, что после образования новой коалиции и создания легитимного правительства, о возможностях предоставить кредит Украине уже заявили и ЕС, и МВФ.

"Такая поддержка партнеров Киева в трудное для страны время способствует отказу от кредитов недружественных стран, которые используют ссуды в целях экономического и политического шантажа и давления на независимую Украину", - подчеркнули в партии "УДАР".

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