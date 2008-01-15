Пожарная машина в сосну: Ющенко советуют, за что дать орден №1

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных наградах Украины» об учреждении ордена Свободы и медали «За спасенную жизнь».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Партии регионов (лишь один народный депутат от фракции ПР проголосовал «за»).

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О государственных наградах Украины” в декабре 2007 года.

Законопроект предлагает расширить систему государственных наград Украины, установив два новых государственных отличия: орден Свободы – вручать за особые заслуги граждан в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивание конституционных прав и свобод человека и гражданина и медаль “За спасенную жизнь” – для награждения граждан за спасение жизни человека, активную благотворительную, гуманистическую и другую деятельность в деле охраны здоровья граждан, предотвращения несчастных случаев с людьми.

Вопрос о новых наградах вызвал дискуссию в зале, отмечает Украинская правда. В частности регионал Валерий Бондик отметил, что "если орден Свободы вводится и вручается иностранцам, то может президенту не терпится вручить орден Свободы своему куму в Грузии".

"А относительно медали за спасенную жизнь, то я считаю, что это очень профессиональное предложение, но надо разработать положение и наградить президента орденом №1 за то, что он толкал пожарную машину, пока она не вперлась в сосну", - пошутил Бондик.

На что Марина Ставнийчук, которая представляла инициативу президента, предложила регионалу с уважением относиться к институту президентства независимо от того, какая фамилия главы государства.