Российский спецназ требует от украинских военных Керчи сдать оружие (онлайн трансляция)

Прямо сейчас возле воинской части А0883 (Керчь 9-й километр) подъехали два грузовика с российскими номерами (90-й регион). Эта часть охраняет воздушное пространство Украины. В грузовиках около 20 военных в касках, некоторые из них в масках. Две машины стоят прямо рядом со входом. Один из бойцов беседует с украинскими военными, сообщает Керч.ФМ.

Российские войска предлагают украинским военным сдать оружие. Наши военные защищают технику, чтоб ее не повредили. Информацию об ультиматуме украинские военные сообщили своему руководству в Севастополь.

На месте наши и киевские журналисты Спільнобачення. Камаз пытался подъехать ближе к КПП, но журналисты и безоружные военные вышли и Камазу пришлось остановиться.