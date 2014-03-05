Россия хочет пригласить наблюдателей из Беларуси на референдум в Крыму

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Михаил Маргелов выступает за участие парламентариев Союзного государства в миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на референдуме по статусу Крыма, сообщают РИА Новости.

При обсуждении ситуации в Украине на пленарном заседании Совфеда в среду сенаторы поинтересовались, в полной ли мере используется площадка Союзного государства при обсуждении этих вопросов. Маргелов поддержал предложение коллег об участии белорусских парламентариев в миссии наблюдателей в Крыму.

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"Количество миссий не ограничено, мы заинтересованы в том, чтобы референдум прошел по высшим демократическим стандартам", — отметил он.

Сенатор также сообщил, что международный комитет планирует регулярно в формате расширенных заседаний обсуждать ситуацию в республике. Он также сообщил, что созданная при комитете комиссия по мониторингу ситуации в Украине уже начала формирование миссий наблюдателей как российской, так и совместно с Межпарламентской ассамблеей стран содружества для мониторинга проведения референдума по статусу Крыма 30 марта.

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В ближайший месяц комиссия планирует провести несколько заседаний, на которых сенаторы намерены заслушать доклады руководства профильных министерств и ведомств по широкому кругу вопросов, касающихся прав человека в Украине, расширению гуманитарного сотрудничества, защите прав соотечественников.