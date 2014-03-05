Флагман ВМС фрегат “Гетьман Сагайдачный” вернулся в Украину

Сегодня, 5 марта, флагман Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины фрегат “Гетьман Сагайдачний”, который выполнял задачи в рамках антипиратских операций НАТО “Океанский щит” и ЕС “Аталанта” в Аденском заливе и западной части Индийского океана, зашел в территориальных воды Украины и остановился на рейде Одесского морского порта.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По словам заместителя командира Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины по работе с личным составом капитана 2-го ранга Андрея Магдалюка, в ближайшее время корабль зайдет в Практическую гавань Одессы и пришвартуется к причалу в месте стоянки кораблей базы.

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Сейчас командованием Западной военно-морской базы ВМС ВС Украины решаются вопросы относительно размещения военнослужащих, а также постановки корабля на все виды обеспечения, говорится в сообщении.

Личный состав готов к выполнению задач руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подчеркнули в оборонном ведомстве.