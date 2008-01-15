Ставить палки в колёса Тимошенко может только самоубийца?

Главной политической задачей Блока Юлии Тимошенко и сформированного коалицией демократических сил правительства на ближайшее время является выполнение предвыборных обещаний, данных избирателям. Об этом заявил народный депутат от фракции БЮТ Александр Шепелев.

По его словам, именно это является определяющим в работе над программой правительства, которая в ближайшее время будет представлена на утверждение Верховной Раде.

«Я не сомневаюсь в том, что программа правительства Юлии Владимировны будет утверждена, -- сказал народный избранник. -- Для этого есть все основания. Во-первых, правительство демократической коалиции, вопреки мрачным прогнозам, опирается на устойчивую поддержку большинства депутатов. Это продемонстрировали как голосования по составу правительства, так и принятие предложенного им бюджета. Напомню, что за главный финансовый документ страны проголосовало 235 депутатов (на восемь больше, чем входит в списочный состав коалиции). Во-вторых, я считаю, что ответственные политические силы не смогут отказать правительству в поддержке по принципиальным вопросам, касающимся повышения уровня жизни граждан Украины, ускорения развития экономики страны, совершенствования правовой базы», – добавил А.Шепелев.

«Мы создали правительство народного доверия, которое с первых дней работы начало реализовывать свою предвыборную программу, и люди это видят. Ставить палки в колёса такому правительству может только политический самоубийца», - заключил Шепелев.