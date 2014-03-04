Яценюк 6 марта полетит в Брюссель говорить с руководителями Евросоюза

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

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В рамках рабочего визита состоятся встречи Яценюка с председателем Совета Европейского Союза Германом Ван Ромпеем и Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.