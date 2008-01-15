Ющенко хочет, чтобы Тимошенко была конкретнее

Сегодня руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА по поручению главы государства направил в Кабинет министров президентские предложения к проекту Программы деятельности правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам В.БАЛОГИ, замечания и конкретные рекомендации Президента касаются всех разделов правительственного плана действий. «Президент настаивает на необходимости приведения отдельных пунктов предложенного документа в соответствие с требованиями действующего законодательства, конкретизации положений, указании окончательных сроков выполнения взятых Кабмином обязательств. В.ЮЩЕНКО предлагает формулировать пункты Программы не в выражениях наподобие «правительство будет принимать меры» или «правительство будет заботиться», а с однозначным утверждением «правительство обеспечит». Программа деятельности Кабмина под руководством Ю.ТИМОШЕНКО должна стать не формальной декларацией, не только перечнем правительственных задач, но и документом политической ответственности перед обществом», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, предложения Президента, прежде всего, касаются социальных составляющих правительственной программы. Глава государства обратил внимание Кабинета министров, что в разработанном проекте совсем не отображен такой общественно-значимый вопрос как ликвидация задолженности по заработной платы и предотвращение образования новых долгов на предприятиях всех форм собственности. Детально не проработаны мероприятия по улучшению охраны и безопасности труда на производстве. В частности, Президент рекомендует правительству внедрить механизм экономической заинтересованности владельца предприятия в создании безопасных условий труда, в том числе через возмещение им всех средств, которые государство тратит на ликвидацию последствий техногенных аварий. Должен быть сокращен на два года (с 2010 на 2008 год) конечный срок подключения всех общеобразовательных учебных заведений к высокоскоростному Интернету.

Глава государства считает необходимым обеспечить внеочередное предоставление социального жилья семьям и одиноким родителям, которые воспитывают пятерых и больше детей, а также при рождении одновременно трех и больше детей. Правительство также должно гарантировать льготные условия поступления и освобождение от платы за учебу в государственных учебных заведениях всех уровней детей из семей, которые имеют пятерых и больше детей. Важным социальным пунктом, который глава государства предлагает закрепить в Программе деятельности Кабинета министров, является выполнение требований Указа о мерах по строительству доступного жилья.

«Это социальные инициативы Президента, на воплощении которых В.ЮЩЕНКО будет настаивать независимо от состава Кабмина», – подчеркнул руководитель Секретариата.

Президент также скорректировал предложенные правительством мероприятия по обеспечению радиационной безопасности в зоне отчуждения. Нужно построить накрытие (конфайнмент) над разрушенным блоком Чернобыльской АЭС, построить объекты инфраструктуры для выведения станции из эксплуатации и превращения объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, разработать и добиться принятия Верховной Радой общегосударственной программы обращения с радиоактивными отходами.

«На сегодняшний день у правительства есть все возможности не только для разработки Программы своей деятельности, но и для ее воплощения. Кабинет министров, опираясь на поддержку Президента и парламентского большинства, имеет достаточный ресурс и инструментарий для того, чтобы создать прецедент полного выполнения взятых обязательств перед обществом и страной», – подчеркнул В.БАЛОГА.