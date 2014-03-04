Лутковская подчеркивает, что в Крыму не хватает украинских журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга по итогам поездки в Крым она сообщила, что такую информацию ее попросили передать крымские правозащитники.

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“Работать там нелегко, работать там, я понимаю, страшно. И иногда нужна, по-видимому, специальная экипировка журналиста для того, чтобы он мог спокойно исполнять свои журналистские обязанности сейчас в Крыму”, - сказала омбудсмен.

В то же время Лутковская отметила, что работа журналистов сейчас крайне необходима, чтобы объективно показывать ситуацию в Крыму и передавать информацию центральным каналам. “Иначе практически крымчане остаются без информационной политики со стороны этих каналов”, - объяснила она.

Кроме того, омбудсмен выразила мнение, что информационная политика каналов должна быть направлена на объединение страны.

Она также отметила важность моральной поддержки крымчан их родственниками, друзьями и знакомыми из других регионов Украины.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Крыму была прекращена трансляция канала "Черноморская телерадиокомпания". По словам главного редактора «Черноморки» Александры Квитко, «эфирным вещанием весь полуостров охватывают только 2 крымских канала - Черноморская ТРК и ГТРК "Крым". Соответственно, отключив от эфира "Черноморку", крымчанам просто не оставили права выбора. Теперь у нас на всех должно быть только одно "правильное" мнение! Крымчане заставят смотреть ГТРК "Крым", эфир которой находится под жестким контролем псевдопремьера Аксенова и военных с автоматами».

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Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Николай Томенко обратился в Госдуму России и Совет федерации РФ относительно нарушения четырьмя российскими телеканалами законодательства Украины. Он сказал: “Я подписал письма в Госдуму России и в Совет федерации России с аргументами, что российские каналы, в частности четыре (Первый канал “Всемирная сеть”, РТР, РТР “Планета”, Россия-24, Мир-24), прямо нарушают действующее законодательство Украины”.