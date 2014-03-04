МВД не будет сокращать количество правоохранителей и уменьшать их зарплату - Аваков

Министерство внутренних дел не будет сокращать число правоохранителей и уменьшать их зарплату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время представления нового председателя облгосадминистрации сказал и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков, отвечая на вопрос из зала о том, своевременно ли и в полном ли объеме будет выплачена пенсия и зарплата сотрудникам МВД и пенсионерам на Харьковщине.

«Не думаю, что у нас будут проблемы с тем, что вы сказали. Также я прекращаю слухи и разговоры о том, что новая власть будет уменьшать заработную плату правоохранительных органов или сокращать данные правоохранительные органы. Нет, так не будет», - подчеркнул Аваков.

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При этом он обратил внимание на отсутствие денег в государственной казне, однако заверил, что правительство приложит все усилия, чтобы не допустить задержек выплаты зарплаты.

«Я уже сказал, что казна пуста, и это нужно ясно представлять. Вместе с тем правительство приложит все усилия, чтобы у нас не было задержек на той территории, которая функционирует в соответствии с украинскими законами. У нас есть определенные трудности в Крыму по той причине, что местные сепаратисты перебили некоторые узлы связи и тому подобное. Но, я считаю, что ситуация будет быстро восстановлена», - сказал Аваков.