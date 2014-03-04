Путин заявил, что понимает людей на Майдане, но не приветствую смену власти таким образом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Москве.

«Я понимаю, кстати говоря, тех людей на Майдане, хотя и не приветствую сам факт смены власти таким образом, я понимаю, тем не менее, тех людей на Майдане, которые до сих пор требуют не каких-то там ремонтов фасада власти, а требуют кардинальных перемен», - сказал Путин.

По его словам, украинцы этого требуют, потому что уже привыкли, что «одних жуликов меняют на других жуликов и проходимцев».

Президент РФ считает, что революционная ситуация складывалась с первых дней Независимости Украины. «Простой украинский гражданин, простой украинский мужик - он страдал и при Николае Кровавом, и при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Ничего к лучшему или почти ничего не изменилось. Коррупция достигла таких пределов, которые нам и не снились здесь, в России», - уверен он.

Читайте такжеПутин рекомендовал Януковичу не выводить милицию из Киева после подписания соглашения от 21 февраляПо словам Путина, народ хотел перемен, но нельзя поощрять незаконные перемены. «На постсоветском пространстве, где очень хрупкие еще политические конструкции, очень слабая экономика, нужно действовать исключительно конституционным путем. Кардинальной ошибкой всегда будет выход за рамки конституционного поля», - сказал он.

Президент РФ также обратил внимание на формирование власти на местах. «Больше того, люди в регионах не принимают даже участия в формировании своей власти региональной. У нас был период, когда мы приводили к власти региональных лидеров путем того, что Президент их предлагал, но местный совет хотя бы их утверждал, а там просто назначение прямое. Мы сейчас перешли к выборам. Там этим и не пахнет. И в восточные регионы начали назначать губернаторами олигархов, миллиардеров. Конечно, люди это не принимают. Конечно, они считают, что в результате нечестной приватизации, собственно говоря, так же, как считают у нас многие, люди обогатились, а теперь их еще и во власть притащили», - сказал Путин.

По его словам, самое главное - нужно дать людям право определять свою судьбу, судьбу своего региона и участвовать на равноправной основе, ведь «где бы человек ни проживал, в любом регионе страны, он на равноправной основе должен участвовать в определении судеб своей страны».