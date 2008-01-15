Коалиция опять готова перейти на “ручное” голосование
15:07, 15 января 2008Политика
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Если оппозиция попросит
«Часть кадровых вопросов остается нерешенной, поскольку они нуждаются в голосовании в парламенте».
Об этом журналистам во время брифинга в парламенте заявил лидер фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав Кириленко, сообщает сайт НУ-НС.
Он заметил, что «коалиция демократических сил уже неоднократно демонстрировала свою дееспособность. Потому, если коллеги из оппозиции будут просить проголосовать за наших выдвиженцев путем поднятия рук, мы это сделаем».
Лидер фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» не исключает, что все кадровые назначения будут проголосованы в эту пятницу. «Мы проголосуем за все кадровые назначения, которые будут внесены на рассмотрение ВР», - заявил он.
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