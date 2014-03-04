Госпогранслужба Украины усилила контроль на въезде в Крым

Государственная пограничная служба Украины установила усиленный контроль на въезде в Крым.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, развернуты 3 контрольно-пропускных пункта и выставлены пограничные патрули.

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Контрольные пункты развернуты в районе населенных пунктов Сальково, Каланчак и Чаплинка. Все они усилены военнослужащими мобильных пограничных подразделений, МВД и Вооруженных сил Украины.

Наряду с тем, вооруженные российские военнослужащие продолжают блокирование подразделений охраны государственной границы, которые расположенные в Крыму. Связь с некоторыми подразделениями отсутствует.

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Однако контроль за государственной границей пограничники продолжают осуществлять. В установленном порядке проведена замена смен пограничных нарядов в пунктах пропуска «Крым» и «Симферополь», где осуществляется пограничное оформление.

Весь участок государственной границы Украины в Крыму продолжают охранять украинские пограничники.