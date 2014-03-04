В Харькове 100 пророссийских активистов пикетируют ОГА (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги Советского Союза, России и Украины. Они также скандируют “Харьков”, “Харьков - русский город”.

Перед входом в здания выстроились несколько сотен сотрудников милиции. Они пытаются не допустить активистов в помещение облгосадминистрации. Перед самыми дверями ОГА стоят сотрудники милиции в шлемах и со щитами. В эти минуты активисты прекратили свои попытки проникнуть в облгосадминистрацию.