В Харькове 100 пророссийских активистов пикетируют ОГА (фото)
11:54, 04 марта 2014Политика
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В Харькове около 100 пророссийски настроенных активистов пытаются ворваться в помещение облгосадминистрации, где сегодня состоится представление нового руководителя области Игоря Балуты.
Милиции в несколько раз больше, чем митингующих / glavnoe.ua
Как передает корреспондент УНИАН, люди держат флаги Советского Союза, России и Украины. Они также скандируют “Харьков”, “Харьков - русский город”.
Перед входом в здания выстроились несколько сотен сотрудников милиции. Они пытаются не допустить активистов в помещение облгосадминистрации. Перед самыми дверями ОГА стоят сотрудники милиции в шлемах и со щитами. В эти минуты активисты прекратили свои попытки проникнуть в облгосадминистрацию.
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