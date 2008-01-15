Двое регионалов поддержали коалицию

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовали 226 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Блока Литвина. Двое народных депутатов из фракции Партии регионов (Головатый и Звягильский) голосовали «за», а остальные не голосовали.

Данным соглашением вводится процедура идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, которые не выполняют условий, предусмотренных для въезда и пребывания на территории Украины или одного из государств – членов Европейского Союза.

Кроме того, соглашение предусматривает облегчение транзитной перевозки таких лиц в страны их происхождения.

Согласно данному договору, Украина и ЕС обязуются принимать без лишних формальностей собственных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории другой договорной стороны, а также граждан третьих государств при условии предъявления доказательств, предусмотренных этим соглашением.

При этом применение положений относительно реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства, с которыми Украина не заключила двусторонние договоры или договоренности относительно реадмиссии, отсрочивается на 2 года с даты вступления в силу данного соглашения.

Как известно, соглашение было подписано в Люксембурге 18 июня 2007 года.