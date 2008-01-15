В НУ-НС увидели, как Тимошенко пиарится с нулевым КПД

Народный депутат Игорь КРИЛЬ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) убежден, что сегодняшнее публичное обсуждение Программы деятельности правительства является “очередной волной прагматического пиара” команды Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в его заявлении, текст которого в своем распоряжении имеет УНИАН.

“Сегодняшнее публичное обсуждение Программы деятельности Кабинета министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО можно было бы только приветствовать, если бы коэффициент полезного действия от этого пафосного мероприятия хотя бы немного вышел за нулевой уровень. Единственным его практическим следствием будет очередная волна (наверно, высокая) прагматического пиара, когда информационный шум стоит сильный, но нет понимания сути того, что произошло”, - сказал И.КРИЛЬ.

По его убеждению, нынешний Кабмин начал свою работу с широкой саморекламы.

“На правительственных заседаниях министры и вице-премьеры дружно, с милыми улыбками восхваляют друг друга порознь и всю команду Ю.ТИМОШЕНКО вместе за четкое виденье заоблачных перспектив, продуманные решения и решительность в их воплощении. При этом будничная, черновая работа по подготовке этих самых решений не ведется”, - сказал депутат, добавив, что еще не состоялось ни одного заседания правительственного комитета.

По его словам, общественность так и не знает, по каким мотивам, на основании чего и каким способом Кабинет министров будет действовать в важнейших сферах.

Вместо этого, отметил И.КРИЛЬ, «правительственные чиновники выходят на люди для представления документа, который изобилует общими декларациями, но не содержит той же конкретики, за несоблюдение которой наступает политическая ответственность».

“Выигрыш в любом случае: и с обществом посоветовались, и последствий за невыполнение размытых планов избежим! Отмечу, что ни один закон не заставляет Кабинет министров советоваться с народом относительно собственной программы деятельности. Эта псевдопубличность является следствием того, что у нас правительственная программа бежит вдогонку за правительством: сначала избирают премьер-министра, формируют правительство, а уже потом составляют план его деятельности. Это все равно, что купить электрочайник, а затем думать, зачем он нужею, и как им пользоваться”, - считает И.КРИЛЬ.

Именно поэтому, по его мнению, Президент в проекте нового Закона “О Кабинете министров Украины” предлагает исправить этот нонсенс и формировать правительство одновременно с утверждением программы его деятельности.

“Обращу внимание на декларативность и всеохватность правительственной программы. Здесь – широкое поле для политического маневра, что позволит придумать легенду на случай провала. То есть все, даже минимально сделанное, будет выставляться как выстраданная победа, а все неудачи будут спрятаны за словесной ширмой “хотели, но им не дали”. Больше реальных сроков и фамилий ответственных, уважаемые наши правительственные чиновники! Укажите меру и способ ответственности за невыполнение провозглашенного!“, - призвал И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось общественное обсуждение Программы деятельности Кабинета министров Украины “Украинский прорыв: для людей, а не политиков” с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и членов правительства.