Сенат США обсуждает замораживание активов РФ и запрет на выдачу виз для россиян

Об этом сообщил в понедельник сенатор Крис Мерфи, возглавляющий сенатский подкомитет по делам Европы, передает Голос Америки.

При этом Мерфи отметил в телефонном интервью с агентством «Reuters», что односторонние санкции со стороны США будут малоэффективны, если аналогичные меры против России не примет Европа.

Такое же мнение высказал и лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид.

По его словам, Соединенным Штатам не следует пока предпринимать каких-либо действий в связи с российским военным присутствием в Украине без участия европейцев.

«Мы должны сотрудничать с ними (европейцами – ред.), – подчеркнул Рид. – Их интересы – вот что следует поставить во главу угла, если мы собираемся прибегнуть к тем или иным санкциям».

Также Рид уверен, что Конгрессу необходимо понаблюдать за развитием событий, прежде чем предпринимать шаги по введению санкций в отношении России.

Если будет решено прибегнуть к санкциям, то, по мнению Рида, их следует направить против российской банковской системы.