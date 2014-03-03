Янукович-младший поддержал отца: украинцев порабощают, а в стране царит хаос и мародерство

Такое мнение высказал Виктор Янукович-младший на своей странице в Facebook.

"Хочу обратиться к тем гражданам, которые, ни смотря, ни на что, (сохранена орфография и пунктуация автора - ред.) остаются истинными патриотами Украины и к тем бойцам, которые присягали народу и обеспечивали порядок в стране, и остались преданными сынами своей Отчизны. Все Вы воочию видите, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот. И в этом ни у кого уже нет сомнений. И проходил он по продуманному и подготовленному зарубежному сценарию. Ярким примером являются, как в недавнем прошлом - Югославия так и Сирия", - подчеркивает Янукович.

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По его словам, произошла "элементарная интервенция Украины другими государствами руками профашистских специально обученных радикально настроенных объединений по принципу: чем хуже – тем лучше!".

"И их методы – весьма разнообразны: составление черных списков родных, близких, деловых партнеров и просто тех, кто иногда был рядом, не имея к политике и моей деятельности вообще никакого отношения, физическое устранение оппонентов, разбойные нападения, вооруженные грабежи и т.п", - заявил Янукович.

По мнению Януковича, Верховная Рада Украины работает в нелегитимном поле, в нарушение как новой, так и старой Конституции Украины, "абсолютно не занимаясь экономикой страны в течении всего последнего времени".

Янукович уверен, что на улицах городов Украины идет "неконтролируемый процесс мародерства, административные здания захвачены повстанцами, массово разрушаются памятники истории, культуры и архитектуры, силовые структуры практически отстранены от выполнения своих прямых обязанностей".

Также Янукович заявляет, что "приспешники" новой власти занимаются киднепингом.

"В стране сформировано правительство самозванцев, провозглашенных боевиками. И в каком демократическом государстве Вы еще видели, что в руках одного человека – спикера ВР Украины сконцентрировано несколько ветвей власти? Но и помимо всего, еще и самопровозглашенного Президентом, вразрез всех законов Украины и Конституции в первую очередь. Все голосования Парламента проходят под жесточайшим давлением и угрозами, фактически под дулом автоматов. Приспешники новой, так называемой, власти не гнушаются даже киднепингом", - подчеркивает Янукович.

По его словам, в Украине идет насильственное навязывание иных культурных ценностей и вероисповедания, с целью получения тотального контроля над государством и людьми, практически – для их порабощения.

"Всем известны технологии зомбирования, устрашения не только народных депутатов Украины, но и государственных служащих, СМИ, обычных граждан – всех инакомыслящих, не гнушаясь применять огнестрельное и холодное оружие", - считает сын экс-президента.